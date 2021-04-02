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«Луганскгаз Сбыт» предложил жителям Луганской области годовой тариф на поставку и транспортировку газа

Сегодня, 10:36 citynews.net.ua | Напечатать

Компания «Луганскгаз Сбыт» предложила жителям Луганской области новый годовой тариф на поставку и транспортировку природного газа.

Как сообщили в пресс-службе компании, срок действия предложения с 01 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Также в соответствии с Постановлением НКРЕКУ №572 от 07.04.2021 года, существующим потребителям ООО «Луганскгаз Сбыт» поставки природного газа с 1 мая 2021 года года осуществляются на условиях базового годового предложения (тарифный план «Базовый 2021-2022»).

В Луганской области цена природного газа по тарифному плану «Базовый 2021-2022» составляет 8,99 грн. за 1 м. куб. (включает в себя тариф на транспортировку магистральными газопроводами и НДС)

Оплата за потребленный природный газ по тарифному плану «Базовый 2021-2022», должна быть осуществлена ​​не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным (месяцем потребления).

Потребление природного газа по тарифному плану «Базовый 2021-2022» не влияет на наличие или начисления льгот / субсидий.

Как мы сообщали ранее, компания «Нафтогаз» также обнародовала годовой тариф на природный газ для населения Украины, но в его стоимость не входит плата за транспортировку.


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Годовой тариф на газ в Луганской области от компании «Луганскгаз Сбыт» опубликован официально