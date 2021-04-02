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Громады Луганской области получили более 9 млн гривень налога на недвижимость

Сегодня, 10:24 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь-март 2021 в местные бюджеты Луганской области поступило 9 млн 33,4 тыс. гривень налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. По сравнению с аналогичным периодом 2020 поступления увеличились на 2 млн 555,9 тыс. гривень.

Основная сумма поступлений - платежи юридических лиц, которые  перечислили 8 млн 190,9 тыс. гривень , физические лица - 842,5 тыс. гривень.

В соответствии с подпунктом 266.10.1 Налогового кодекса Украины юридические лица платят налоговое обязательство по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за отчетный год авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.

То есть, предельный срок уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 29 число месяца, следующего за отчетным кварталом.


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