За воскресенье в Луганской области выявили 45 новых случаев COVID-19

25 апреля в Луганской области лабораторно подтверждено 45 новых случаев COVID-19. Днем ранее, в субботу, подтверждено 52 новых случая COVID-19 в области. От осложнений умерли четыре человека.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, а также Кременском районе.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 22479 случаев COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 674 человека.

В Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2061 человека, умерли 195 больных, выздоровели 6910 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зарегистрировали в Днепропетровской - 676, Одесской - 397, Николаевской - 375, Харьковской - 313 и Львовской - 311 областях.