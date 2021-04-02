Российские террористы обстреляли из минометов Луганскую область: Новозвановка и Катериновка под огнем

Российские террористы обстреляли из минометов Луганскую область: Новозвановка и Катериновка под огнемСегодня, 08:47
25 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.
В Луганской области российские террористы обстреляли из тяжелых минометов калибром 120 мм позиции ВСУ в районе населенных пунктов Катериновка и Новозвановка. Также боевики вели огонь из из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
В Донецкой области российские боевики обстреливали Широкино, Южное, Троицкое и Новгородское из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Неподалеку населенного пункта Пески российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В пригороде населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также из тяжелых минометов 120-го калибра российские террористы обстреляли гражданскую инфраструктуры населенного пункта Водяное.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.