Российские террористы обстреляли из минометов Луганскую область: Новозвановка и Катериновка под огнем

25 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреляли из тяжелых минометов калибром 120 мм позиции ВСУ в районе населенных пунктов Катериновка и Новозвановка. Также боевики вели огонь из из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

В Донецкой области российские боевики обстреливали Широкино, Южное, Троицкое и Новгородское из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку населенного пункта Пески российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также из тяжелых минометов 120-го калибра российские террористы обстреляли гражданскую инфраструктуры населенного пункта Водяное.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.