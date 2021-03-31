В Луганской области мошенники «открыли охоту» на фермеров

За последний месяц в Луганской области участились случаи крупного мошенничества. Наибольшие суммы потеряли представители фермерских хозяйств - от 100 до 300 тысяч гривень.

Как сообщили в полиции Луганской области, схема мошенничества проста - фермерам предлагают удобрения по цене ниже рыночной, но только с предоплатой. В итоге сельхозпроизводители лишаются и денег и товара.

Именно поэтому полиция обращается к главам фермерских хозяйств, с просьбой усилить меры безопасности и при покупке сельскохозяйственной продукции пользоваться услугой наложенного платежа.

Предоплату осуществляйте только проверенным продавцам, с другими, и особенно с теми кого видите первый раз - оплачивайте товар только после получения.