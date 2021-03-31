Россия разочаровала ЕС отсутствием политической воли в урегулировании конфликта и открытии КПВВ в Золотое и Счатсье

Россия разочаровала ЕС отсутствием политической воли в урегулировании конфликта и открытии КПВВ в Золотое и СчатсьеСегодня, 13:20
Россия разочаровала Европейский Союз отсутствием политической воли в урегулировании конфликта на Донбассе и нежеланием прекращении огня.
Об этом говорится в Заявлении ЕС, озвученном во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 апреля.
«Мы сожалеем, что отсутствие политической воли у одного из участников (Трехсторонней контактной группы — ред.) продолжает препятствовать любым значимым обсуждениям.
Разочаровывает то, что Россия отказывается принимать искреннее участие в обсуждении о возобновлении обязательств по прекращению огня, и, несмотря на готовность, которую неоднократно демонстрировала Украина, до сих пор нет согласия о введении новых участков разведения, 19 новых зон разминирования или полноценной работы КПВВ в Золотое и Счастье».
В Евросоюзе призвали Россию «взять на себя ответственность как участника ТКГ и стороны Минских договоренностей, как и обязательства в рамках» нормандской четверки «и выполнять положения, по которым она обязалась».
Кроме того, Европейский Союз осудил все попытки навязать российские законы и нормы населению временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Также была выражена обеспокоенность по поводу выдачи Россией паспортов жителям ОРДЛО, как и сообщениями о возможности использования военной силы Россией для защиты таких граждан.