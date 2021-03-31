Плательщики Луганской области перечислили в бюджеты всех уровней почти 900 млн гривень НДФЛ

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января-марта 2021 в бюджеты всех уровней поступило 897,7 млн гривень налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ). Это на 97,4 млн гривень больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Налоговики отметили, что местные бюджеты получили 670,5 млн гривень НДФЛ.

В государственный бюджет за три месяца текущего года мобилизовано 227,2 млн гривень НДФЛ. Этот показатель увеличился на 22,3 млн гривень по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В ведомстве акцентировали внимание, что территориальные громады наибольшую долю налоговых поступлений получают за счет НДФЛ. Эти средства идут на развитие собственной социально-экономической сферы.

Сейчас продолжается декларационная кампания и гражданам необходимо своевременно задекларировать свои доходы, с которых не уплачен НДФЛ при получении. Для этого нужно подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за прошлый год до 1 мая 2021 года.