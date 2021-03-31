В Луганской области 244 новых случая COVID-19 и 16 умерших от осложнений

За 22 апреля в Луганской области лабораторно подтверждено 244 новых случая COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом. умерли 16 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области переболели коронавирусом 22127 человек. Из них 669 - умерли от вызванных коронавирусом осложнений.

В Украине за прошедшие сутки лаборатории подтвердили 14277 новых случаев COVID-19, госпитализировали - 3728 человек, умерли 434 больных, выздоровели 18964 пациента.

По данными министра здравоохранения Максима Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской - 1296, Киеве - 1269, Харьковской - 1137, Львовской - 926 и Киевской - 922 областях.

Также в Украине количество выявленных случаев COVID-19 за все время пандемии превысило 2 миллиона.

На сегодняшний день коронавирусом переболело 2 004 630 человек, из них выздоровели - 1 552 267 человек, умерли от осложнений - 41700.