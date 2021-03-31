» » 22 апреля в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня

22 апреля в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня

Сегодня, 08:32 citynews.net.ua | Напечатать

22 апреля в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе поселка Крымское был обнаружен и подавлен средствами РЭБ российский БПЛА «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области, неподалеку поселков Южный и Зайцево, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Красногоровки — еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Шумы российские террористы обстреляли украинских военных из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра.

Вблизи населенных пунктов Пески, Водяное и Павлополь боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Майорск боевики обстреливали ВСУ из противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

В районе Шумов был зафиксирован пролет вражеского БПЛА «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 23 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка противник открывал огонь из минометов 120-в калибра, а вблизи Авдеевка из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:46

Российские террористы готовятся на Пасху убивать прихожан МП и атаковать свои позиции в Дебальцево

Сегодня, 14:59

В Луганской области мошенники «открыли охоту» на фермеров

Сегодня, 13:20

Россия разочаровала ЕС отсутствием политической воли в урегулировании конфликта и открытии КПВВ в Золотое и Счатсье

Сегодня, 13:16

Плательщики Луганской области перечислили в бюджеты всех уровней почти 900 млн гривень НДФЛ

Сегодня, 08:41

В Луганской области 244 новых случая COVID-19 и 16 умерших от осложнений

Сегодня, 08:32

22 апреля в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня

Вчера, 18:49

При пожаре в Луганской области пострадали 3 военных и сгорели 4 бензовоза - фото

Вчера, 17:49

В Лисичанске открыли для пациентов реконструированное отделение экстренной медицинской помощи

Вчера, 16:53

Чехия выгоняет российских дипломатов из посольства РФ - останется столько же сколько и в Москве

Вчера, 14:10

В Рубежном на территории военной части загорелся бензовоз

Вчера, 13:25

На Донбассе погиб украинский военный - российские террористы обстреляли из минометов

Вчера, 10:36

Майские праздники 2021: как будут отдыхать украинцы на Паску и день памяти жертв Второй мировой войны

Новости Украины:

Вчера, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

19-04-2021, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

5-04-2021, 13:56

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

2-04-2021, 14:40

Кличко показал спецпропуска на общественный транспорт Киева с 5 апреля 2021 года

2-04-2021, 14:37

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

31-03-2021, 18:11

Быстрая уборка с помощью клининговой компании

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

22 апреля в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня