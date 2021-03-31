22 апреля в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе поселка Крымское был обнаружен и подавлен средствами РЭБ российский БПЛА «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области, неподалеку поселков Южный и Зайцево, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Красногоровки — еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Шумы российские террористы обстреляли украинских военных из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра.

Вблизи населенных пунктов Пески, Водяное и Павлополь боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Майорск боевики обстреливали ВСУ из противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

В районе Шумов был зафиксирован пролет вражеского БПЛА «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 23 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка противник открывал огонь из минометов 120-в калибра, а вблизи Авдеевка из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.