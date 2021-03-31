При пожаре в Луганской области пострадали 3 военных и сгорели 4 бензовоза - фото

ТУ ГБР в Краматорске расследует обстоятельства пожара, который произошел в полдень 22 апреля 2021 на территории воинской части в городе Рубежное Луганской области.

По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовозов. В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, пока они получают медицинскую помощь в городской больнице.

На место происшествия для выяснения обстоятельств срочная прибыла следственно-оперативная группа ГБР.

По данному факту начато досудебное расследование по статье небрежного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные действия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.