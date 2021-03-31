В Лисичанске открыли для пациентов реконструированное отделение экстренной медицинской помощи Лисичанского многопрофильной больницы.

На реконструкцию отделения было выделено 10 миллионов гривень средств налогоплательщиков из государственного бюджета и 2,9 милиона гривень - из местного бюджета.

Для отделения были куплены компьютерный томограф, кардиограф, дефибрилляторы, УЗИ аппараты, физиотерапевтическое оборудование и другое.

В открытии реконструированного отделения экстренной медицинской помощи КНП «Лисичанская многопрофильная больница» принял участие председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

«Можно сказать, что мы закончили с приемными отделениями. Все работы выполнены качественно и в срок. Учитывая, что у нас новая волна коронавируса, это очень своевременно. Обновленное отделение будет предоставлять медицинские услуги более качественно и комфортно», - отметил глава области.

Также Сергей Гайдай познакомился с работой отделения и пообщался с медицинским персоналом, убедившись в качестве работ.