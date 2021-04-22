Чехия выгоняет российских дипломатов из посольства РФ - останется столько же сколько и в Москве

Чехия и РФ взаимно выслали дипломатов после обвинения российских шпионов во взрывах на военных складах с вооружением. Оружие и боеприпасы были предназначены для помощи Украине для борьбы с российской агрессией в Луганской и Донецкой областях.

Сегодняшним решением МИД Чехии ограничил количество российских дипломатов, работающих на территории страны по принципу один к одному.

Такие меры было принято после того, как Российская Федерация не ответила на требование Министерства иностранных дел Чешской республики вернуть обратно всех высланных ранее из Москвы чешских дипломатов.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек сдержал данное ранее слово и, воспользовавшись 11 статьей «Венской конвенции о дипломатических сношениях», ограничил количество российских дипломатов в стране, связав его с числом чешских дипломатов, которое останется работать в Российской Федерации.

«Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием (штата) нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей (из Чехии) до конца мая», — сказал Кулганек.

По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а посольства республики Чехия в РФ после высылки 18 сотрудников — из 5 дипломатов и 19 технических служащих.

Ранее министр иностранных дел республики Якуб Кулганек заявил, что Чехия может выслать из Праги «примерно 60» сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 по киевскому времени) четверга не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. После того, как ответа не последовало — Прага анонсировала брифинг о ответных действиях.

Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 дипломатов посольства Чехии в Москве. Все они покинули Россию 18-19 апреля.

Такие действия стали ответом на высылку из Праги 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

По подозрению в организации взрывов в розыск объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Ранее Великобритания назвала их сотрудниками ГРУ, отравившими в Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей.