В Рубежном на территории военной части загорелся бензовоз

Сегодня в Рубежном (Луганская область) загорелся бензовоз на территории расположенной в черте города военной части.

По словам главы Луганской военно-гражданской администрации ситуация контролируется. Также Сергей Гайдай попросил горожан соблюдать спокойствие.

Видео пожара в Рубежном от журналистов издания Трибун:

По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.