В Рубежном на территории военной части загорелся бензовоз

В Рубежном на территории военной части загорелся бензовозСегодня, 14:10
Сегодня в Рубежном (Луганская область) загорелся бензовоз на территории расположенной в черте города военной части.
По словам главы Луганской военно-гражданской администрации ситуация контролируется. Также Сергей Гайдай попросил горожан соблюдать спокойствие.
Видео пожара в Рубежном от журналистов издания Трибун:
По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.