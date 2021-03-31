На Донбассе погиб украинский военный - российские террористы обстреляли из минометов

На Донбассе погиб украинский военный - российские террористы обстреляли из минометовСегодня, 13:25
С начала суток, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки Север.
Боец получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью.
Представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК проинформировали об инциденте.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.