На Донбассе погиб украинский военный - российские террористы обстреляли из минометов

С начала суток, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки Север.

Боец получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью.

Представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК проинформировали об инциденте.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.