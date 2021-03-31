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На Донбассе погиб украинский военный - российские террористы обстреляли из минометов

Сегодня, 13:25 citynews.net.ua | Напечатать

С начала суток, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки Север.

Боец получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью.

Представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК проинформировали об инциденте.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.


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