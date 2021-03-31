Майские праздники 2021: как будут отдыхать украинцы на Паску и день памяти жертв Второй мировой войны

Традиционно май традиционно богат на праздничные даты, благодаря которым в Украине получаются дополнительные дни для отдыха.

В 2021 году майские выходные начнутся уже с первых чисел месяца.

1 мая отмечается День труда. Согласно решению Кабинета министров Украины, этот день является официальным выходным. Поскольку данный праздник в 2021 году приходится на субботу, выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник. Следовательно, 3 мая – выходной.

2 мая, православные христиане будут праздновать Паску (Великдень). Согласно решению правительства, этот праздник является официальным выходным и традиционно отмечается в воскресенье, поэтому выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. То есть в 2021 году дополнительным выходным будет еще и 4 мая.

Таким образом, в начале месяца украинцы будут иметь несколько дней подряд для отдыха – с 1 по 4 мая включительно.

Через несколько дней, а именно в субботу-воскресенье 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны

Поскольку эти даты совпадают с выходным днем, то следующий день после него станет нерабочим. Соответственно, 10 мая украинцы также будут отдыхать.

Благодаря этой праздничной дате украинцы получат три дня подряд выходных – с 8 по 10 мая.