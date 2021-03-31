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В Луганской области за сутки 304 новых случая COVID-19 и семь умерших

Сегодня, 08:58 citynews.net.ua | Напечатать

За 21 апреля в Луганской области лабораторно подвержено 304 новых случая COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом. умерли еще 7 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 21883 заболевших COVID-19, от осложнений умерли 653 человека.

В Украине за прошедшие сутки заболели 16235 человек? госпитализировали 3904 человека, умерли 470 больных, выздоровели 18831 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1673, Харьковской - 1333, Запорожской - 995, Днепропетровской - 976 и Киевской - 887 областях.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом переболели 1 990 353 человек, из которых 1 533 303 человек выздоровели, 41266 человек умерли от осложнений.


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