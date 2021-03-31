Российские террористы 8 раз обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов

21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Южный российские оккупанты открывали огонь по украинским военным из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса, а у Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из вооружения БМП, а у Каменки - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Красногоровки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 22 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, недалеко от населенного пункта Южное российские террористы открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Песков противник совершил обстрел позиций украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.