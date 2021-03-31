Американский беспилотник сегодня провел разведку оккупированных Крыма и Донбасса

Американский беспилотник сегодня провел разведку оккупированных Крыма и ДонбассаСегодня, 18:42
Стратегический БПЛА RQ-4B Global Hawk Воздушных сил США проигнорировал российскую «запрет» на полеты вдоль оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Милитаристский портал.
Сегодня беспилотный разведывательный аппарат пролетел по традиционному маршруту в Черном море и вдоль границ с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Российские ограничения на полеты над оккупированным Крымом и частью Черного моря наложенные с 20 по 24 апреля 2021 года.
Согласно координат, в зону ограничения полетов до высоты 19 000 метров входит воздушных пространство над оккупированным Крымом от Феодосии до Севастополя, а также на юг в международных водах Черного морях.
Американский стратегический беспилотный летательный аппарат пролетал над указанным районом на высоте в 15 000 метров:
Маршрут БПЛА RQ-4 Global Hawk позывной FORTE10 21 апреля 2021
О реакции со стороны оккупационных войск на это событие ничего не известно.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk предназначен для радиотехнической разведки на протяжении длительного времени.