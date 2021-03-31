Американский беспилотник сегодня провел разведку оккупированных Крыма и Донбасса

Стратегический БПЛА RQ-4B Global Hawk Воздушных сил США проигнорировал российскую «запрет» на полеты вдоль оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Милитаристский портал.

Сегодня беспилотный разведывательный аппарат пролетел по традиционному маршруту в Черном море и вдоль границ с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей

Российские ограничения на полеты над оккупированным Крымом и частью Черного моря наложенные с 20 по 24 апреля 2021 года.

Согласно координат, в зону ограничения полетов до высоты 19 000 метров входит воздушных пространство над оккупированным Крымом от Феодосии до Севастополя, а также на юг в международных водах Черного морях.

Американский стратегический беспилотный летательный аппарат пролетал над указанным районом на высоте в 15 000 метров:

Маршрут БПЛА RQ-4 Global Hawk позывной FORTE10 21 апреля 2021

О реакции со стороны оккупационных войск на это событие ничего не известно.

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk предназначен для радиотехнической разведки на протяжении длительного времени.