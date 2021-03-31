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Кабмин выделил 130 млн гривень на реинтеграцию молодежи из оккупированного Крыма, а также отдельных районов Луганской и Донецкой областей

Сегодня, 15:23 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров утвердил бюджетную программу «Обеспечение реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Главным распорядителем средств определено Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Реинтеграция молодежи с временно оккупированных территорий Украины является одним из приоритетных направлений деятельности нашего Министерства. Сегодня мы закладываем процессы, безусловно влияющие на миростроительство в будущем. Образование является основой национальной безопасности. Поэтому, формируя и реализуя политику по отношению к молодежи из оккупированных районов, мы, в первую очередь, учитываем интересы тех, кто был лишен доступа к образовательному, культурному, языковому пространству Украины. Ради общей идеи, ради будущего Украины, мы движемся вперед», - сказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.

В частности, предполагается, что эти бюджетные средства будут направлены по следующим направлениям:

  1. подготовка, обеспечение и проведение бесплатного обучения на курсах по подготовке к вступлению в государственные высшие учебные заведения молодежи, которая в текущем учебном году завершила получения полного общего среднего образования и проживает на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территории населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, временно оккупированной АР Крым и Севастополя (в части оплаты услуг по организации и проведению подготовительных курсов, оплаты проживания в общежитиях и выплаты во время обучения на подготовительных курсах стипендии в размере двух прожиточных минимумов на одного человека в расчете на месяц, организации и проведения мероприятий психологического, культурно-образовательного, спортивного направления в течение времени обучения на подготовительных курсах и других расходов, связанных с организацией подготовительных курсов)
  2. организация и выполнение программ, реализация проектов и осуществление мероприятий, направленных на личностное и патриотический развитие молодежи;
  3. организация и выполнение программ, направленных на сохранение, исследование, развитие и популяризацию культурного наследия, культурных ценностей, истории, языков, литератур, различных видов и жанров искусств, в частности коренных народов Украины;
  4. организация и проведение информационных, коммуникационных кампаний, реализация проектов, осуществление культурных, спортивных и других мероприятий, в том числе фестивалей, соревнований, направленных на интеграцию молодежи;
  5. организация и проведение консультаций, конференций, форумов и круглых столов, в том числе с привлечением украинских и международных экспертов, с целью формирования и реализации политики безопасной реинтеграции молодежи и тому подобное.

Данная бюджетная программа будет способствовать решению проблемы реинтеграции и позволит создать благоприятные условия для мотивации молодежи из оккупированных районов переехать в другие регионы Украины и стать полноценными носителями украинской идентичности и европейских ценностей.

Реализация соответствующей бюджетной программы, в частности, будет осуществляться в рамках Национальной молодежной стратегии до 2030 года, утвержденной Указом Президента Украины от 12 марта 2021 № 94/2021.

Уже в этом году Минреинтеграции планирует запустить пилотный проект, который предусматривает проведение курсов по подготовке к поступлению в государственные учреждения высшего образования для молодежи из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым со стипендиальным обеспечением.


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