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Во время учений СБУ задержала 60 пророссийских «титушек» направлявшихся в Харьков

Сегодня, 12:58 citynews.net.ua | Напечатать

В рамках масштабных антитеррористических учений в Харьковской области пресечено проникновение на территорию области нескольких групп «титушек» общей численностью более 60 человек.

Автобусы с «титушками» были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области.

По имеющейся информации, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирование общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета.

Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России «картинку» для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины.

Правоохранители, используя все предусмотренные законом средства, прекращают возможные противоправные действия.

 

Координационная группа Антитеррористического центра отслеживает возможные попытки радикальных группировок злоупотреблять правом граждан на проведение массовых мероприятий, целью которых является провоцирование беспорядков и других действий антиобщественной направленности.


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Во время учений СБУ задержала 60 пророссийских «титушек» направлявшихся в Харьков » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня