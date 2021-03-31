В Луганской области оштрафовали еще одного поджигателя травы на 3060 гривень

Госэкоинспекция Луганской области в ходе проведения проверки соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере рационального использования и охраны растительного мира на территории Старобельского района Луганской области установила факт самовольного выжигания растительности.

Как сообщили экологи, местный житель поджег сухую растительность на своем паевом участке, который расположен в 300 метрах от жилых домов по улице Ягодная села Джемильное.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 77-1 КоАП, вынесено постановление о наложении административного взыскания на сумму 3060 грн.

Инспекция обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, не сжигать остатки растительности и сухую траву, не провоцировать возникновения пожаров, которые могут нанести немало вреда людям и окружающей среде.