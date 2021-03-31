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В Луганской области больница с COVID-отделением ночью осталась без электроэнергии

Сегодня, 09:47 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера ночью в Луганской области инфекционное отделение Старобельской больницы осталось без электроэнергии из-за аварийного отключения. Во время аварии в отделении находилось 37 пациентов, 17 из которых - на кислородном обеспечении.

Как сообщили в пресс-службе ДСНС, сообщение от инженера Центральной районной больницы Старобельска поступило 20 апреля в 20:22 в Службу спасения «101». Сотрудник сообщил, что из-за аварии что больница не может в полном объеме обеспечить электропитанием инфекционное отделение.

Прибывшие на вызов спасатели 6 государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области подключили 2 передвижных генератра и в течение трех часов обеспечивали электропитание в инфекционном отделении для спасения жизней пациентов.

 

В 23:15 электроснабжение в больнице было восстановлено в полном объеме.


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В Луганской области больница с COVID-отделением ночью осталась без электроэнергии