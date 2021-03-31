В Луганской области 336 новых случаев COVID-19 за сутки

За 20 апреля в Луганской области выявили 336 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений коронавируса 6 человек.

По состоянию на прошедшие сутки в области болеют 3985 человек, из них госпитализированы 682 больных.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 21579 случаев COVID-19, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 646 человек.

В Украине за сутки выявили 12 162 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4411 больных, умерли 429 пациентов, выздоровели 14720 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве - 965, Харьковской - 938, Киевской - 881, Запорожской - 845 и Днепропетровской - 771 областях.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 1 974 118 человек, из них выздоровели 1 514 472 человека, умерли 40 796 человек.