» » СБУ задержала при получении взятки чиновника Министерства юстиции

СБУ задержала при получении взятки чиновника Министерства юстиции

Вчера, 15:14 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя одного из горрайорганов Государственной исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, чиновник подозревается в получении взятки от директора частного общества.

По данным предварительного следствия, чиновник требовал взятку от предпринимателя за внесение изменений в «Единый государственный реестр исполнительных производств». Взамен он гарантировал предпринимателю удаление записей о непогашенной задолженности.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали вымогательство должностным 20 тысяч гривень и задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Славянска при получении всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 15:14

СБУ задержала при получении взятки чиновника Министерства юстиции

Вчера, 14:00

В Луганской области начали делать прививки от коронавируса вакциной Coronavac

Вчера, 12:38

В Луганской области правоохранители обнаружили огромный схрон с боеприпасами российских террористов

Вчера, 10:28

Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 61 млн грн военного сбора

Вчера, 10:06

В Луганской области рекордное количество смертей от COVID-19 за все время пандемии

Вчера, 09:35

Встреча советников «нормандской четверки» традиционно закончилась ничем - обстрелы на Донбассе продолжаются

Вчера, 08:48

19 апреля российские террористы 6 раз обстреливали позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях

19-04-2021, 18:55

В Луганской области объявлено штормовое предупреждение на 20 апреля

19-04-2021, 16:59

У 54-летнего жителя Северодонецка изъяли 100 граммов амфетамина

19-04-2021, 15:43

За 2 недели в Лисичанске сгорели 30 гектаров травы из-за незаконного сжигания мусора

19-04-2021, 14:14

СБУ планирует масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины

19-04-2021, 13:57

Российский террорист застрелил 15-летнюю девушку в Луганской области

Новости Украины:

Вчера, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

19-04-2021, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

5-04-2021, 13:56

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

2-04-2021, 14:40

Кличко показал спецпропуска на общественный транспорт Киева с 5 апреля 2021 года

2-04-2021, 14:37

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

31-03-2021, 18:11

Быстрая уборка с помощью клининговой компании

31-03-2021, 16:25

Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

СБУ задержала при получении взятки чиновника Министерства юстиции » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня