СБУ задержала при получении взятки чиновника Министерства юстиции

СБУ задержала при получении взятки чиновника Министерства юстицииВчера, 15:14
Служба безопасности Украины разоблачила заместителя одного из горрайорганов Государственной исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.
Как сообщили в пресс-службе ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, чиновник подозревается в получении взятки от директора частного общества.
По данным предварительного следствия, чиновник требовал взятку от предпринимателя за внесение изменений в «Единый государственный реестр исполнительных производств». Взамен он гарантировал предпринимателю удаление записей о непогашенной задолженности.
В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали вымогательство должностным 20 тысяч гривень и задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Славянска при получении всей суммы взятки.
Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.