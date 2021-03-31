СБУ задержала при получении взятки чиновника Министерства юстиции

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя одного из горрайорганов Государственной исполнительной службы Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, чиновник подозревается в получении взятки от директора частного общества.

По данным предварительного следствия, чиновник требовал взятку от предпринимателя за внесение изменений в «Единый государственный реестр исполнительных производств». Взамен он гарантировал предпринимателю удаление записей о непогашенной задолженности.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали вымогательство должностным 20 тысяч гривень и задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Славянска при получении всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.