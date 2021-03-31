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В Луганской области начали делать прививки от коронавируса вакциной Coronavac

Вчера, 14:00 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганскую область поступило 800 доз вакцины Coronavac китайского производства для защиты от коронавирусной инфекции маломобильных людей, лиц, ухаживающих за ними, работников образования, участвующих в ВНО. Вакцина поступила с расчетом ревакцинации в 28-дневный срок для 400 человек.

Сегодня, 20 апреля, первым получил прививку председатель Луганской Ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надуличний. Он отметил, что чувствует себя после вакцинации хорошо. По его словам, сейчас «гуляет» много фейков о прививках, но на них не надо обращать внимание. «Прививаться нужно всем. Только так мы сможем уберечься от коронавируса », - подчеркнул Николай Надуличний.

Вакцину получила и мама Николая.

Также на базе КНС «Северодонецкий центр первичной медико-санитарной помощи» состоялась вакцинация учителей, участвующих в проведении ВНО.

По словам директора заведения Александра Дегтярева, получено 200 доз вакцины с учетом ревакцинации для 100 человек. Сегодня состоятся выезды мобильных бригад к маломобильных групп населения.

Все процедуры прошли по стандартам: медработники спрашивали о самочувствии, возможные противопоказания, замеряли давление и температуру, предупредили о возможных побочных эффектах в виде покраснения в месте прививки, небольшого повышения температуры и недомогание. Прививки добровольные и безвозмездные.

Отметим, что кроме этого в Луганской области ожидается распределение вакцины Pfizer производства Бельгии в количестве 4680 доз для жителей интернатов и домов престарелых, работников этих учреждений, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.
Также в области продолжается прививки вакциной Covishield / Astrazeneca производства Индии, которая поступила в количестве 14300 доз. В настоящее время на Луганщине было провакцинировано 11880 человек, из них 5100 военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.


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