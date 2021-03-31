В Луганской области правоохранители обнаружили огромный схрон с боеприпасами российских террористов

190 единиц различного вида боеприпасов - выстрелы ВОГ-17М и ПГ-7С, ручные кумулятивные гранаты, РПГ, вышибные заряды и тротиловые части к гранатам ПГ-7Л, двигательные заряды к ПТРК «Конкурс», патроны различного калибра - весь этот смертоносный арсенал был спрятан 41-летним жителем города Приволье, которого следователи в марте этого года объявили в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), как участника НЗФ так называемой «ЛНР».

В рамках проведения досудебного следствия по этому уголовному производством следователями была получена информация о том, что еще в 2014 году этот человек, находясь в составе НЗФ, ночью привозил на грузовом автомобиле какие-то мешки и носил их в свой дом.

По поручению следователя, под процессуальным руководством прокуратуры, оперативники полиции Лисичанска и Управления уголовного розыска вместе с работниками СБУ во время проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили целый арсенал смертоносных боеприпасов различного вида и калибра, который был аккуратно упакован в мешках и скрытый в разных помещениях (кухонной мебели, стеллажах и т.д.) в летней кухне во дворе домовладения мужчины.