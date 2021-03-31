Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 61 млн грн военного сбора

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь-март 2021 поступления военного сбора составили 61,6 млн гривень.

Это на 4,7 млн гривень больше поступлений в январе-марте прошлого года.

Напомним военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения.

Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.