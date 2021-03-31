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В Луганской области рекордное количество смертей от COVID-19 за все время пандемии

Сегодня, 10:06 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области от COVID-19 за сутки умерли 15 человек, это наибольшее количество за все время пандемии.

Всего за 19 апреля в Луганской области лабораторно подтвердили 188 новых случаев заболевания, выздоровели 192 человека, продолжают лечение 3738 больных.

В стационарах лечатся 669 больных, из которых у 618 подтвержденный диагноз, и у 51 – подозрение на коронавирусное заболевание.

25 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 21243 случая коронавируса, умерли от осложнений - 640 человек.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 8940 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2042 человека, умерли 367 больных, выздоровели 12075 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, больше всего случаев заболевания подтвердили в Киеве - 892, Харьковской - 804, Полтавской - 725, Одесской - 691 и Киевской - 647 областях.


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19 апреля в Луганской области рекордное количество смертей от COVID-19 за все время пандемии