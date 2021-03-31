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Встреча советников «нормандской четверки» традиционно закончилась ничем - обстрелы на Донбассе продолжаются

Сегодня, 09:35 citynews.net.ua | Напечатать

Громко анонсированная встреча советников Нормандского формата не помогла остановить обстрелы Украины.

19 апреля состоялась встреча советников глав государств «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) в режиме видеоконференции.

По итогам встречи официальное представительство Украины в ТКГ ограничилось коротким текстом о том, что «Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня».

Чуть более многословной, но с таким-же смыслом была пресс-служба Президента Украины:

Во время встречи немецкая сторона предложила согласовать обращение политических советников лидеров «Нормандской четверки» о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года. Советники призывают представителей Трехсторонней контактной группы работать над механизмом координации реагирования на нарушения режима прекращения огня.

Андрей Ермак отметил, что украинская сторона поддерживает такое обращение к ТКГ, также у нее есть много предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня, например относительно более строгой ответственности за снайперские обстрелы.

Кроме того, при наличии погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов, и никто не имеет права отказаться от этого.

То есть ни информации про обсуждение анонсированных «кластеров» — умное слово означающее самостоятельную и равнозначную часть целого, ни конкретных шагов по принуждению РФ и ее террористов выполнять договоренности.

При этом совсем комичным в релизе Офиса Президента смотрится предложение Ермака о «строгом наказании снайперов». Хотелось бы знать в деталях как он себе это представляет?

По итогам встречи можно лишь констатировать тот факт, что «советники» в очередной раз передали право обговаривать ситуацию на Донбассе в ТКГ, которую Россия уже давно превратила в фарс и которая за полтора года не приняла ни одного решения которое бы было выполнено.

Российский представитель, пытающийся легализовать боевиков и предложивший инспектировать украинские позиции отрядами террористов, уже заявил о провальных переговорах и традиционно обвинил в этом Украину.

Старые и новые КПВВ в Луганской и Донецкой областях не работают, украинские военные гибнут на передовой из-за одностороннего лозунга Зеленского «просто перестать стрелять», а российские террористы просто смеются над Украиной и мировым сообществом в очередной раз «озабоченным эскалацией».


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Встреча советников «нормандской четверки» традиционно закончилась ничем - обстрелы на Донбассе продолжаются