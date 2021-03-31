В Луганской области объявлено штормовое предупреждение на 20 апреля

В Луганской области объявлено штормовое предупреждение - гроза, сильный ветер и возможен град.

По прогнозам Укргидрометцентра, 20 апреля, в Луганской области днем ожидается сильный дождь, гроза, град, местами шквал 17-22 м/с (I уровень опасности).

Температура воздуха на большей части области составит от 10 до 13 градусов тепла. Также, в связи с сильными порывами ветра, возможны перебои с поставкой электроэнергии из-за аварий на ЛЭП.

21 апреля в Луганской области ожидается усиление ветра, дожди.