У 54-летнего жителя Северодонецка изъяли 100 граммов амфетамина - мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Cегодня следователи Северодонецкого полиции и Управления уголовного розыска при поддержке сотрудников подразделения КОРД во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины, обнаружили и изъяли подготовленные для сбыта zip-пакеты с расфасованным психотропным веществом - амфетамином общим весом около 100 граммов и емкость с наркотическим средством марихуаной.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по статье 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевезення или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» проводятся следственно-оперативные действия.

После объявления подозрения задержанному, следователи при поддержке прокуратуры обратятся в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения.