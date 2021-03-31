За 2 недели в Лисичанске сгорели 30 гектаров травы из-за незаконного сжигания мусора

В Луганской области с начала апреля наблюдается резкий рост пожаров в природных экосистемах. Ежедневно по сигналу «Тревога» лисичанские спасатели выезжают на тушение пожаров, которые создают жители города.

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанских спасателей.

Всего за 2 недели апреля возникло более 40 таких пожаров, площадь уничтоженной растительности составила около 30 га. Только в период с 10.04.2021 по 15.04.2021 возникло 30 пожаров (что составляет 75% от общего количества).

Упорядочивая свои участки и угодья после зимы, жители массово начали сжигать сухую траву и растительные остатки, тем самым провоцируя ежедневные пожары.

С целью установления лиц, намеренно создающих пожары, выжигая растительность в жилом секторе и экосистемах, в течение апреля личный состав 9 Государственной пожарно-спасательной части и инспекторский состав Лисичанского городского управления ГУ ДСНС Украины в Луганской области совместно с сотрудниками Национальной полиции осуществляют профилактические рейды по улицам Лисичанска .

Во время патрулирования спасатели напоминают населению о запрете разведения костров вблизи зеленых насаждений, опасность преднамеренного выжигания сухой растительности и штрафные санкции за такие действия.

В соответствии со статьей 77-1 «Самовольное выжигание растительности или ее остатков» Кодекса Украины об административных нарушениях, указанные действия влекут за собой наложение штрафа на граждан от 3060 до 6120 гривень.

Всего с начала года пожарно-спасательные подразделения Главного управления ДСНС Украины в Луганской области 351 раз выезжали на пожары сухой травы, камыша и мусора.

По состоянию на 19 апреля текущего года поймали уже 7 поджигателей, которые будут привлечены к административной ответственности.