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Российский террорист застрелил 15-летнюю девушку в Луганской области

Сегодня, 13:57 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном районе Луганской области боевик так называемой «ЛНР» из автомата выстрелил в 15-летнюю девушку, после чего пытался сбежать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

По информации военной разведки Украины, 18 апреля боевик из 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса российских оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку. После совершенного боевик совершил попытку скрыться на подконтрольную украинскому подразделениям территорию, но был задержан пророссийскими наемниками вблизи населенного пункта Счастье.

Доказательством этого является перехваченный телефонный разговор боевиков.

Также, по информации ГУР МО Украины, некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ РФ готовить и распространять фейковые новости о якобы причастности к этому преступлению военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как сообщают местные жители, при этом российский террорист был в состоянии наркотического опьянения.


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Российский террорист застрелил 15-летнюю девушку в Луганской области