Миссия «Пролиска» совместно с УВКБ ООН оборудовала «умные остановки» на КПВВ «Станица Луганская»

На КПВВ «Станица Луганская» гуманитарная миссия «Пролиска» при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев установила две современных остановки с солнечными панелями и розетками, которые расположены в зоне разведения войск.

Теперь каждый желающий, у кого разрядился телефон или планшет, может зарядить свое устройство, что особенно актуально в период карантина и необходимости установки приложения «Вдома» для прохождения режима самоизоляции.

«Спасибо большое «Пролиске» за возможность зарядить свой телефон. Пока стояла в очереди, мобильный разрядился, и я не могла установить приложение «Вдома», — говорит Галина Дмитриевна, которая направляется в Станицу Луганскую, чтобы получить пенсию.

«Телефон почти сел, и я не могла дозвониться детям, сказать, чтобы ехали меня встречать к мосту. Здорово, что теперь здесь есть розетки от «Пролиски». Я посидела в павильоне, подзарядила смартфон и предупредила сына», — рассказала Неля Георгиевна.

Напоминаем, что на КПВВ «Станица Луганская» работают 5 точек бесплатного доступа к Wi-Fi Proliska, что значительно облегчает установку приложения «Вдома».