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В Луганской области задерживают передачу имущества из районов в громады

Сегодня, 10:30 citynews.net.ua | Напечатать

Минрегион продолжает отслеживать ход реформы местного самоуправления и территориальной организации власти (децентрализации) в регионах. В мониторинге децентрализации по состоянию на 9 апреля 2021 появились новые критерии и несколько изменились предыдущие.

Луганская область находится на последнем месте в Украине по темпам передачи объектов из районов на баланс громад - пока не передано 111 объектов. По данным мониторинга децентрализации, по 86% объектов принято решение о передаче из районной собственности в собственность громад. При этом только по 68% объектов есть согласие громад на принятие объектов.

«Данные мониторинга в частности показывают, что громады продолжают достаточно активно использовать инструмент межмуниципального сотрудничества. Это хороший сигнал, ведь громады учатся договариваться и совместно решать проблемы там, где самостоятельно справиться трудно - например, в предоставлении образовательных и медицинских услуг, обращении с твердыми бытовыми отходами, обеспечении централизованного водоснабжения и водоотведения, ремонте и уборке дорог и т.д.», - прокомментировал данные мониторинга заместитель Министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

Также он сообщил, что только в 7 областях на 100% справились с передачей имущества общинам. Во всех остальных регионах до сих пор остаются спорные объекты.

«Мы видим, что по передаче еще по 287 объектах не принято решения, из них 195 - в Донецкой и Луганской областях, 92 - в других областях. Где-то районы пытаются передать общинам объекты с большими долгами, и это при том, что в районных бюджетах на начало года было 3,4 млрд гривень переходных средств.

Пока идут споры, пока районы ищут деньги на погашение задолженности, в состоянии неопределенности находятся тысячи людей - работников не переданных громадам учреждений и организаций. И я еще раз хотел бы напомнить главам и депутатам общин и районных советов об их ответственности перед законом и людьми», - сказал замминистра.

Напомним, в Луганской области в части громад бывшего Станично-Луганского района люди уже 4 месяца живут без зарплат из-за бездеятельности областной власти.


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