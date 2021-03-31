В Старобельске местный провайдер использовал запрещенные радиочастоты и мешал военным

В Луганской области правоохранители выявили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС.

Сотрудники киберполиции в Луганской области совместно со следователями Старобельского районного управления и коллегами из СБУ пресекли несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил.

В ходе проведения следственно-оперативных действий правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории города Старобельск и радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах специального пользования,

запрещенными для использования гражданскими лицами.

Во время проведения санкционированного судом обыска радиоэлектронное оборудование, работавшее на на частотах специального пользования, было изъято.