В Старобельске местный провайдер использовал запрещенные радиочастоты и мешал военным

В Старобельске местный провайдер использовал запрещенные радиочастоты и мешал военнымСегодня, 09:41
В Луганской области правоохранители выявили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС.
Сотрудники киберполиции в Луганской области совместно со следователями Старобельского районного управления и коллегами из СБУ пресекли несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил.
В ходе проведения следственно-оперативных действий правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории города Старобельск и радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах специального пользования,
запрещенными для использования гражданскими лицами.
Во время проведения санкционированного судом обыска радиоэлектронное оборудование, работавшее на на частотах специального пользования, было изъято.