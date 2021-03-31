За воскресенье в Луганской области выявили 47 новых случаев COVID-19

За воскресенье, 18 апреля, в Луганской области выявлено 47 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений еще 3 человека.

Наибольшее количество заболевших наблюдается в городах Северодонецк и Лисичанск, а также приграничных с РФ районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 21055 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 625 человек.

В Украине за 18 апреля выявлено 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2387 больных, умерли 214 пациентов, выздоровели 5598 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской - 761, Харьковской - 622, Львовской - 490, Николаевской - 461 областях и Киеве - 447.

За все время пандемии в Украине COVID-19 переболели 1 953 016 человек, из них выздоровели 1 487 677 человек, умерли 40 000 больных.