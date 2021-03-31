» » За воскресенье в Луганской области выявили 47 новых случаев COVID-19

За воскресенье в Луганской области выявили 47 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:34 citynews.net.ua | Напечатать

За воскресенье, 18 апреля, в Луганской области выявлено 47 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений еще 3 человека.

Наибольшее количество заболевших наблюдается в городах Северодонецк и Лисичанск, а также приграничных с РФ районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 21055 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 625 человек.

В Украине за 18 апреля выявлено 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2387 больных, умерли 214 пациентов, выздоровели 5598 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской - 761, Харьковской - 622, Львовской - 490, Николаевской - 461 областях и Киеве - 447.

За все время пандемии в Украине COVID-19 переболели 1 953 016 человек, из них выздоровели 1 487 677 человек, умерли 40 000 больных.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:43

За 2 недели в Лисичанске сгорели 30 гектаров травы из-за незаконного сжигания мусора

Сегодня, 14:14

СБУ планирует масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины

Сегодня, 13:57

Российский террорист застрелил 15-летнюю девушку в Луганской области

Сегодня, 13:47

Сегодня советники лидеров «Нормандской четверки» будут согласовывать «кластеры» по Донбассу

Сегодня, 12:36

Миссия «Пролиска» совместно с УВКБ ООН оборудовала «умные остановки» на КПВВ «Станица Луганская»

Сегодня, 10:30

В Луганской области задерживают передачу имущества из районов в громады

Сегодня, 09:41

В Старобельске местный провайдер использовал запрещенные радиочастоты и мешал военным

Сегодня, 09:34

За воскресенье в Луганской области выявили 47 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:26

В Луганской области российские террористы обстреляли Катериновку из гранатометов

17-04-2021, 14:41

В Луганской области за сутки подтверждено 248 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще шесть больных

16-04-2021, 14:13

Представители гражданского общества Донецкой и Луганской областей сделали заявление в связи c давлением РФ на Украину и ее западных партнеров

16-04-2021, 13:36

Чиновница работавшая на российских террористов в Луганске хотела сменить имя и жить в Украине

Новости Украины:

Сегодня, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

5-04-2021, 13:56

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

2-04-2021, 14:40

Кличко показал спецпропуска на общественный транспорт Киева с 5 апреля 2021 года

2-04-2021, 14:37

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

31-03-2021, 18:11

Быстрая уборка с помощью клининговой компании

31-03-2021, 16:25

Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос

31-03-2021, 13:11

В Киеве через несколько дней начнут отключать отопление

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

За воскресенье в Луганской области выявили 47 новых случаев COVID-19 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня