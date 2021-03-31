В Луганской области российские террористы обстреляли Катериновку из гранатометов

18 апреля В Луганской и Донецкой областях зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области под обстрелом оказалось село Катериновка, где российские террористы вели обстрел позиций ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области, недалеко от поселка Водяное, боевики открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Пригород Старогнатовки, Пески и Авдеевку боевики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеского огня один украинский военный погиб от ранений не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 19 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от поселка Южное террористы открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.

У Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.