» » В Луганской области за сутки подтверждено 248 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще шесть больных

В Луганской области за сутки подтверждено 248 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще шесть больных

Сегодня, 14:41 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 16 апреля лабораторно подтверждено 248 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще шесть больных.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск - 62, Рубежное - 16 Северодонецк - 32, Беловодский район - 8, Белокуракинский - 13, Кременской - 12, Марковский - 3, Меловской - 5, Новоайдарский - 8, Новопсковский - 15, Попаснянский - 8, Сватовский - 1, Станично-Луганский - 14 Старобельский - 39, Троицкий - 12.

За все время исследований в Луганской области коронавирус лабораторно подтвержден в 20 943 случаях. Уровень госпитализации на 100 000 населения равен 60,1 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69-, 74-и 91-летние женщины из Лисичанска, 72-летняя женщина из Северодонецка, 72-летняя женщина из Белводска и 73-летняя женщина из Рубежного.

Всего с начала пандемии на в Луганской области от осложнений COVID-19 умерло 618 человек.

По данным Министерства здравоохранения, pf 16 апреля dszdktyj 14984 новых случаев; летальных - 440; осуществлено 105215 тестирования; выздоровели 9736 человека.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:41

В Луганской области за сутки подтверждено 248 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще шесть больных

Вчера, 14:13

Представители гражданского общества Донецкой и Луганской областей сделали заявление в связи c давлением РФ на Украину и ее западных партнеров

Вчера, 13:36

Чиновница работавшая на российских террористов в Луганске хотела сменить имя и жить в Украине

Вчера, 11:56

Украина получила первые вакцины Pfizer от COVID-19

Вчера, 10:35

В Луганской области любитель металлолома получил ранение при разборке старого патрона

Вчера, 10:23

В Луганской области за сутки 290 новых случаев коронавируса и 12 умерших

Вчера, 10:15

Российские террористы обстреляли Новозвановку 

15-04-2021, 16:27

США и ЕС ввели новые санкции против РФ. За Крым и кибератаки

15-04-2021, 14:43

В Лисичанске погибла женщина в ДТП, водитель травмирован

15-04-2021, 14:21

В Северодонецке подвели итоги конкурса на лучший проект памятника «Героям АТО»

15-04-2021, 14:07

ЄІБ та ЄС допомагають відновити пошкоджену інфраструктуру в Донецькій та Луганській областях на суму понад 120 млн євро

15-04-2021, 12:52

На заседании СНБО продолжат в «ручном» режиме бороться с контрабандистами и тайно подумают о Донбассе

Новости Украины:

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

5-04-2021, 13:56

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

2-04-2021, 14:40

Кличко показал спецпропуска на общественный транспорт Киева с 5 апреля 2021 года

2-04-2021, 14:37

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

31-03-2021, 18:11

Быстрая уборка с помощью клининговой компании

31-03-2021, 16:25

Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос

31-03-2021, 13:11

В Киеве через несколько дней начнут отключать отопление

24-03-2021, 12:55

С 25 марта в Киеве ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

В Луганской области за сутки подтверждено 248 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще шесть больных » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня