В Луганской области за 16 апреля лабораторно подтверждено 248 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще шесть больных.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск - 62, Рубежное - 16 Северодонецк - 32, Беловодский район - 8, Белокуракинский - 13, Кременской - 12, Марковский - 3, Меловской - 5, Новоайдарский - 8, Новопсковский - 15, Попаснянский - 8, Сватовский - 1, Станично-Луганский - 14 Старобельский - 39, Троицкий - 12.

За все время исследований в Луганской области коронавирус лабораторно подтвержден в 20 943 случаях. Уровень госпитализации на 100 000 населения равен 60,1 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69-, 74-и 91-летние женщины из Лисичанска, 72-летняя женщина из Северодонецка, 72-летняя женщина из Белводска и 73-летняя женщина из Рубежного.

Всего с начала пандемии на в Луганской области от осложнений COVID-19 умерло 618 человек.

По данным Министерства здравоохранения, pf 16 апреля dszdktyj 14984 новых случаев; летальных - 440; осуществлено 105215 тестирования; выздоровели 9736 человека.