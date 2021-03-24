Представители гражданского общества Донецкой и Луганской областей сделали заявление в связи c давлением РФ на Украину и ее западных партнеров

Обращение представителей гражданского общества Донецкой и Луганской областей в связи с угрозами, вызванными военно-психологическим давлением РФ на Украину и ее западных партнеров.

В свете накопления войск Российской Федерации вдоль границ Украины и обострение военного конфликта России и Украины в Донбассе, мы видим несколько угрожающих тенденций, которые могут привести к серьезной внутренней дестабилизации в Украине и преобразования межгосударственного конфликта на Востоке в гражданский конфликт.

Речь идет о возможных попытки Германии и Франции склонить руководство Украины к примирению с Кремлем путем подписания и попытки реализации унизительных для Украины и противоречащих ее законодательству и Конституции, «Ключевых кластеров по реализации Минских договоренностей».

Мы убеждены, что такая попытка ведет не к миру, а к политической и военной капитуляции Киева, освобождения Москвы от ответственности за агрессию против Украины и создание реальной, а не мифической как до сих пор, угрозы гражданской войны в Украине.

В течение всех семи лет агрессии и фактической оккупации Россией части территории Украины Москва несмотря на ясно и неоднократно высказанную всеми демократическими странами и международными организациями позицию поддержки Украины старательно и упорно пытается представить войну против Украины, как будто внутриукраинский конфликт.

В последнее время одним из площадок системного проявления таких попыток становятся заседание Минской Трехсторонней контактной группы. Вот уже несколько месяцев мы видим попытки российской стороны, и посредников от ОБСЕ, исключить из процесса обсуждения будущего Донецкой и Луганской представителей вынужденных переселенцев из этих регионов и превратить Трехстороннее контактную группу в де-факто, пятистороннее.

То есть, в нарушение трехстороннего формата и документов Минских договоренностей, представители ОБСЕ и России фактически предоставляют физическим лицам с оккупированных Россией территорий ОРДЛО статус отдельных делегаций, пытаясь подменить в дипломатическом процессе сторон конфликта, делает продуктивный диалог невозможным априори.

Благодаря этим манипуляциям создается вид возможности прямого диалога между законной украинскими властями и оккупационными администрациями России в Донецке и Луганске.

Таким образом Москва пытается не только подорвать основы общественной стабильности в Украине, но и предоставить доказательства международному сообществу, что в Украине якобы происходит гражданский конфликт.

Выступая категорически против любых попыток легализации оккупационных администраций, отвергая возможность предоставления им монополии на представительство жителей Донетчины и Луганщины в дипломатическом процессе подчеркиваем необходимость трехстороннего формата в работе ТКГ.

Мы заявляем о недопустимости диктата иностранными государствами, которое законодательство должно принимать или отменять Украины, какой должна быть ее Конституция, и каким образом она освобождать свою суверенную территорию в международно признанных границах. Жители Донетчины и Луганщины никогда не выступали за автономию, а тем более федерализации Украины, это исключительно требованием российских оккупантов и их приспешников.

Мы предупреждаем политическое руководство Украины, а также представителей Франции и Германии, никакие договоренности, которые будут основаны на принципах заигрывание с российским агрессором, предоставление субъектности оккупационным администрациям, произвольной трактовки приоритета безопасности более любыми вопросами политического характера, будут осуждены обществом и вызовут действенный сопротивление, как наш, так и всех патриотов Украины.

Мы подчеркиваем недопустимость сохранения на Донбассе в любой форме незаконных вооруженных формирований, которые убивали, лишали свободы и пытали патриотов Украины. Любые попытки сделать это вызовут нашу жесткую и действенную реакцию.

Возможные последствия по дестабилизации ситуации в Украине и стимулирования российского агрессора к дальнейшим действиям, направленным на разрушение украинской государственности, мы возлагаем персонально на Президента Украины Владимира Зеленского, Канцлера Германии Ангелу Меркель, Президента Республики Франция Эммануэля Макрона.

Обращение подписали:

Федорчук Станіслав, голова правління ГО «Українська народна рада Донеччини та Луганщини»

Реуцький Костянтин, громадський активіст

Єлець Володимир, Голова ГО “Твоє нове місто” (м.Торецьк Донецької області)

Папіна Олександра, організаторка літературно-мистецького фестивалю Кальміюс, журналістка Суспільне Донбас

Черногор Станіслав, Голова ГО “Фонд розвитку громади” (м. Краматорськ)

Потапчук Максим, Голова ГО “Культурно-освітня фундація Лібері Лібераті” (Донецька область)

Батозький Костянтин, директор ГО «Розвиток Приазов’я» (м. Маріуполь)

Овчаренко Віталій, голова ГО «Рух Переселенців Украіни»

Грудкін Андрій, громадський активіст, Коаліція “На лінії зіткнення”

Ардатьєв Іван, «Сватове 24/7» (м. Сватове)

Потоцький Єгор, “Моя Новопсковщина” (м. Новопсков)

Звонок Дмитро, громадський активіст (м. Сватове)

Шаповалов Євген, ГО «Товариство Олекси Тихого» (м. Дружківка)

Березін Володимир, голова правління ГО “БАХМАТ” (м. Костянтинівка/Бахмут)

Курський Олег, голова відокремленого підрозділу ГО «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» (м. Львів)

Бородін Максим, громадський активіст (м. Маріуполь)

Олійникова Галина, ЕГО “МАМА-86″(м. Бахмут)

Шилов Володимир, ГО “Активне громадянське суспільство”