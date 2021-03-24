Чиновница работавшая на российских террористов в Луганске хотела сменить имя и жить в Украине

Служба безопасности Украины задержала бывшую «чиновницу ЛНР», которая была руководителем «управления культуры, молодежи и спорта» в Должанске.

Как сообщает пресс-служба СБУ, женщину задержали во время пересечения государственной границы Украины когда она возвращалася на подконтрольную территорию с целью постоянного проживания.

«Она выехала из оккупированной Луганской области в РФ, а затем приехала в Украину с территории РФ — через пункт пропуска «Меловое». Колаборантка въезжала в Украину для изменения фамилии и хотела постоянно проживать на подконтрольной украинской власти территории», — сообщили в СБУ.

По информации спецслужбы, женщина занимала должность руководителя «управления» оккупационной администрации в 2015–2019 годах.

«Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия», — добавили в СБУ.

Женщина находилась в розыске с 2015 году. Ей вменяют создание террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Задержанной готовится сообщение о подозрение.