Украина получила первые вакцины Pfizer от COVID-19

Сегодня в Украину доставили первые вакцины в рамках механизма COVAX - 117000 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Как сообщили в пресс-службе МОЗ, поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся, и ожидается, что к концу 2021 года позволят охватить прививками до 20% населения Украины.

В Украине 117000 доз вакцины Pfizer/BioNTech, в первую очередь, используют для прививки персонала и жителей домов престарелых. Потом - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

«Сегодня мы сделали важный шаг для защиты тех, кто рискует тяжело заболеть и умереть от COVID-19. Больше вакцин будут доставлены в Украину в рамках инициативы COVAX, и ЮНИСЕФ продолжает поддерживать Правительство Украины для того, чтобы защитить людей от пагубного влияния COVID-19 на жизнь и экономику.

Мы надеемся, что вакцинация пройдет быстро и эффективно, иначе люди продолжат терять близких, а медицинская система будет оставаться перегруженной. Очень важно, чтобы процесс вакцинации был организован безопасно: с соблюдением дистанции, не в тесных помещениях, чтобы люди не заразились COVID, ожидая вакцинацию», - сказала Лотта Сильвандер, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

За несколько дней до поставки вакцин ЮНИСЕФ в рамках COVAX также доставил в Украину около 140 000 шприцев для разведения вакцины с растворителем и инъекций и более 1300 коробок для их безопасной утилизации.