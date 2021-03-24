В Луганской области любитель металлолома получил ранение при разборке старого патрона

В Кременной во дворе собственного дома получил телесные повреждения местный житель. Как сообщили в пресс-службе полиции несчастный случай произошел в результате детонации патрона.

Вчера, в 23:15 в полицию Кременной поступило сообщение фельдшера экстренной медицинской помощи о госпитализации 22-летнего мужчины с минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями.

Сотрудники следственно-оперативной группы и эксперты криминалисты, которые выехали на место происшествия установили, что мужчина проживает вместе со своей семьей, увлекается поисковыми работами с использованием металлоискателя. В этот вечер, вероятно, он пытался разобрать патрон калибром 14,5 мм советского образца, в результате чего произошел взрыв.

Сейчас пострадавшего госпитализировали, ему проведена операция и вопрос о квалификации события.