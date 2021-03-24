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В Луганской области за сутки 290 новых случаев коронавируса и 12 умерших

Сегодня, 10:23 citynews.net.ua | Напечатать

За сутки в Луганской области 12 больных COVID-19 умерли от осложнений и коронавирус подтвержденеще  у 290 человек. Всего по области болеет 3708 человек.

За 15 апреля госпитализировано 80 человек, и наибольшее количество - в Лисичанскую больницу – 23 человека. В целом по области в отделениях для коронавирусных больных находятся 562 больных COVID-19 и 78 – с подозрением на эту болезнь. К аппаратам ИВЛ подключен 21 больной.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 20695 случаев коронавируса. Умерли от осложнений - 612 человек.

В Украине за прошедшие сутки в Украине подтвердили 17 479 новых случаев COVID-19, 4348 человек - госпитализировали.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова,  больше новых случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве - 1609, Харьковской - 1377, Львовской - 1365, Днепропетровской - 1332 и Одесской - 1315 областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 1 921 244 человек; выздоровели - 1 465 820 человек; умерли от осложнений COVID-19 - 39 096 больных.


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