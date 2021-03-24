Российские террористы обстреляли Новозвановку 

15 апреля в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 7 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, в пригороде населенного пункта Майорск российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Новозвановка противник совершил обстрел позиций ВСУ из гранатометов различных систем, а у поселков Зайцево и Пески - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск было зафиксировано пролет враждебных БПЛА с пересечением линии разграничения, а вблизи поселка

Новогородское террористы дистанционно минировали территорию из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.