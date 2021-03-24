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США и ЕС ввели новые санкции против РФ. За Крым и кибератаки

Вчера, 16:27 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство финансов США в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на 8 физических и юридических лиц РФ, имеющих отношение к продолжающейся российской оккупации и репрессиям в Крыму. Также сегодня Администрация  Джо Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации за вмешательство в американские выборы, а также за совершение кибератак на США
Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина США.
Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США определило пять физических и три юридических лица, связанных с оккупацией Россией украинского Крыма и серьезными нарушениями прав человека в отношении местного населения.

«Эти действия, предприняты в тесном сотрудничестве с нашими союзниками. Они представляют собой твердое обязательство международного сообщества привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии Крыма», — приводятся в пресс-релизе слова директора OFAC Андреа Гацки.

Санкции Минфина США введены в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой. В американском ведомстве подчеркнули единодушную поддержку Украине в провокациях со стороны России на Донбассе и в Крыму. Также министерство призвало российские власти прекратить наращивать военную группировку на украинской границе.

Под ограничения OFAC попал ряд участников проекта строительства Керченского моста и некоторые должностные лица в Крыму. В частности, санкции накладываются на директоров российских компаний «Мостотрест», «Ленпромтранспроект», «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск».

Под санкции также подпал и уже находящийся в американском «черном» списке первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов.

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации. Как заявили в Вашингтоне, санкции ввели за «вредоносную внешнюю деятельность» России.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредоносную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме», — заявили в администрации президента США.

Санкции вводятся, в частности, за вмешательство в американские выборы, а также за совершение кибератак на США.

США запретили американским финучреждениям участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центрбанком России, Фондом национального благосостояния РФ или Минфином РФ. Также запрещено предоставление займов в рублях или не в рублях этим российским учреждениям.

«Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга России в случае необходимости», — отметили в Белом доме.

Санкции также были введены против шести российских компаний, которые подозревают в причастности к кибератакам на SolarWinds. А за вмешательство в выборы 2020 года санкции наложили на 32 юридических и физических лиц, связанных с РФ.


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США и ЕС ввели новые санкции против РФ. За Крым и кибератаки » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня