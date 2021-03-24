В Лисичанске погибла женщина в ДТП, водитель травмирован

Сегодня в полицию Лисичанска поступило сообщение о ДТП, которое произошло на ул. Сосюры, в результате ДТП есть пострадавшие - в результате столкновения автомобиля ВАЗ 21093 с бетонным столбом, пассажирка транспортного средства погибла на месте, водитель получил телесные повреждения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, уже известно, что 57-летний водитель, двигаясь по улице Сосюры в направлении ул. Войкова, выезжая из закругления автодороги, выехал с проезжей части и врезался в бетонную опору, 85-летняя пассажирка погибла на месте, водитель получил телесные повреждения. Учитывая деформацию транспортного средства, чтобы достать тело пассажирки, пришлось вызывать специалистов ДСНС.



По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».