В Северодонецке подвели итоги конкурса на лучший проект памятника «Героям АТО», который планируют установить по ул. Донецкой на месте бывшего памятника перед университетом внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Заместитель председателя комиссии, заместитель руководителя Северодонецкого городского ВЦА Ирина Степаненко предложила рассмотреть конкурсные предложения членам комиссии: работникам управления землеустройства, градостроительства и архитектуры, отдела культуры, отдела капитального строительства, управления жилищно-коммунального хозяйства и представителям общественного союза «Ассоциация ветеранов войны, участников боевых действий и волонтеров АТО Луганской области».

Всего на конкурс было подано 4 эскиза под девизами: «Героям АТО», «Героям Слава!», «Мечта 6», «Памятник «Героям АТО».

На заседании члены комиссии подробно ознакомились с проектам и провели их обсуждение.

Было отмечено, что каждый проект имеет свои преимущества и недостатки.

Наиболее привлекательными определены два проекты под девизами: «Героям АТО» (автор - Валентин Галимов) и «Памятник «Героям АТО» (авторы - Олег Янковский и Дмитрий Прудов).

По результатам обсуждения единогласно было решено направить на рассмотрение руководства городской ВЦА именно эти два проекта.