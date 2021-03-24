ЄІБ та ЄС допомагають відновити пошкоджену інфраструктуру в Донецькій та Луганській областях на суму понад 120 млн євро

168 об'єктів соціальної інфраструктури у Донецькій та Луганській областях відремонтовано чи зараз перебувають на ремонті в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Програма є довгостроковою інвестицією Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у відновлення життєво важливих закладів інфраструктури на суму 200 мільйонів євро. Понад 120 мільйонів євро спрямовано на підконтрольні уряду території Донецької та Луганської областей для забезпечення гідних умов життя внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громад, що їх приймають. Загалом Програма підтримала 246 проєктів місцевого та малого масштабу у сфері комунальної та соціальної інфраструктури в Україні.

13 квітня 2021 року головні учасники та кінцеві бенефіціари Програми, зокрема губернатори Донецької та Луганської областей і мери міст цих областей, провели онлайн-зустріч, щоб обговорити проміжні результати Надзвичайної кредитної програми для відновлення України з фокусом на Східній Україні.

«Програма мала надзвичайний успіх – ми змогли виділити 200 мільйонів євро на реконструкцію 246 інфраструктурних об’єктів місцевого та малого масштабу в Україні. Більше половини цих об’єктів, а саме 168, реалізовано в невеликих містах і навіть селах Донецької та Луганської областей, що покращило обслуговування та якість життя місцевих громад. Це також спільний успіх – такі досягнення стали можливими завдяки тісній співпраці між Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством фінансів, губернаторами та мерами, що відіграли вирішальну роль, а також, звичайно, нашими колегами з Представництва ЄС в Україні. Але справжній успіх – не в тому, що ми змогли працювати разом, виконуючи свою роботу. Справжній успіх полягає у тому, що понад 5 мільйонів людей, враховуючи майже 700 000 ВПО, після цієї Програми мають кращі умови життя – ось це справжні зміни та успіх», – наголосив Жан-Ерік де Загон, голова Представництва ЄІБ в Україні.

Програма реалізується у співпраці з Урядом України завдяки грантам ЄС, ЄІБ та Цільового фонду технічної допомоги Східного партнерства (EPTATF). Програму впроваджує Міністерство розвитку громад та територій України.

«Україна є пріоритетним партнером для Європейського Союзу. З 2014 року ЄС та європейські фінансові установи надали Україні понад 16 млрд євро у вигляді грантів та довгострокових кредитів під низькі відсотки. Наша спільна мета – реформована Україна – демократична, об’єднана та процвітаюча. Наше партнерство з Україною спирається на потужні місцеві громади, які мотивовані інвестувати в майбутнє. Для нас честь об’єднати зусилля з Європейським інвестиційним банком та працювати з нашими партнерами як з невеликих містечок, так і великих міст, щоб зробити їх кращими для життя, навчання, виховання дітей та ведення бізнесу. Мені також приємно бачити, що переважна частина фінансування ЄІБ спрямовується на охорону здоров’я та освіту – це довгострокові інвестиції, які безперечно варті зусиль, особливо у складні часи пандемії COVID-19. ЄС має честь бути частиною успішного впровадження Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Ми також сподіваємось на розширення нашої співпраці та початок нового, ще більш масштабного етапу Програми відновлення. Покращена та сучасна інфраструктура продовжує залишатись основною інвестицією у майбутнє громад на Сході України», – підкреслив посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.

Іван Лукеря, заступник Міністра розвитку громад та територій України, зазначив: «Ми високо цінуємо рівень співпраці, який ми маємо на сьогодні з Європейським інвестиційним банком, зокрема в частині виконання Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Незважаючи на непросту ситуацію, в якій сьогодні перебуває Україна, ми не лише продовжуємо, а й посилюємо нашу співпрацю з міжнародними партнерами. Фінансові угоди, які сьогодні існують з ЄІБ, зокрема ті, які були укладені у 2014 році, передбачають залучення понад 200 млн євро на реалізацію проєктів і покращення соціальної інфраструктури в регіонах, які постраждали від конфлікту на Сході України. Йдеться, насамперед, не лише про інфраструктуру – відновлені школи, лікарні, спортивна інфраструктура, але й про зручні, доступні й якісні послуги для людей, і в центрі цієї Програми є людина. Понад 5 млн людей, які отримали доступ до нової якісної інфраструктури, – це є основна цінність успішної реалізації цієї Програми».Громадська та комунальна інфраструктура України протягом тривалого періоду страждала від дефіциту фінансування та неналежного обслуговування, а конфлікт на Сході лише загострив ситуацію. Надзвичайна кредитна програма для відновлення України зосереджується на місцевих та невеликих, проте надзвичайно важливих інфраструктурних об’єктах — школи, дитячі садки, лікарні, громадські та адміністративні будівлі, які вкрай потребують ремонту.

Програма допомогла відновити 98 навчальних закладів у Донецькій та Луганській областях, а саме 72 школи, як загальноосвітні, так і спеціалізовані (мистецькі, музичні та спортивні), і 26 дошкільних закладів. Вони були капітально відремонтовані та термомодернізовані. Не менш важливою є медична сфера: було відремонтовано чи переобладнано 31 заклад охорони здоров’я. Без допомоги не залишились і заклади культури: у межах Програми реконструювали центральні бібліотеки Маріуполя та Краматорська, а також 5 будинків культури та мистецтв у різних населених пунктах Донецької та Луганської областей. Крім того, Програма профінансувала реконструкцію 15 житлових будинків для ВПО та відновлення систем водопостачання й очищення стічних вод у Рубіжному, Краматорську та Сватовому і тролейбусного маршруту у Слов'янську. Завдяки Програмі також реконструйовано 11 споруд адміністративної та громадської інфраструктури, зокрема будівлі Бахмутської та Кремінської міських рад.

«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України – це, безумовно, дуже актуальна і важлива Програма, особливо зараз у такі непрості часи, які переживає Донецька область і вся Україна. Найбільша кількість проєктів та сума передбачених на них коштів серед областей-учасників саме в Донецькому регіоні. Така ситуація є прогнозованою, оскільки саме в Донецькій області зареєстрована найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб – понад 512 000. Переважна більшість проєктів – це школи, дитячі садки, заклади охорони здоров’я, гуртожитки для розміщення ВПО. Роботи над 24 об’єктами завершено, і діти отримали можливість ходити до дитячих садків і шкіл та навчатися у сучасних і комфортних умовах, перебувати в яких до цього у них не було можливості», – повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Для Луганщини співробітництво з міжнародними організаціями – це великий додатковий ресурс, особливо зараз, в умовах військової агресії, в умовах частини окупованої території, розбитої інфраструктури. Надзвичайна кредитна програма для відновлення України – це та можливість, яка нам дуже допомагає рухатися у напрямі підвищення життєвого рівня населення, зокрема завдяки створенню комфортних умов у закладах освіти, охорони здоров’я, спорту та культури. Ми намагаємося використовувати цей ресурс на користь розвитку нашої території у повній мірі», – зазначив Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України не є одноразовою допомогою. Завдяки її результатам, ЄІБ та ЄС надають додатковий кредит у розмірі 340 млн євро. Ці кошти також будуть використані для фінансування відновлення інфраструктури та поліпшення умов життя і бізнесу в постраждалих від конфлікту регіонах Сходу України, а також для сталого розвитку країни в цілому.