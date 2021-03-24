На заседании СНБО продолжат в «ручном» режиме бороться с контрабандистами и тайно подумают о Донбассе

Сегодня, 15 апреля 2021 года, под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает Офис президента.

На повестке дня – подробное обсуждение ситуации с безопасностью на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике с учетом начатого государством процесса слома многолетних коррупционных схем.

Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство в полной мере понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами.

Кроме того, члены Совета нацбезопасности рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем. Контрабанда, которая за десятилетия приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений. Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждаться более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства.